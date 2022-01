HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Veränderungen der Parteienlandschaft:

Eines haben alle Neuen, auch in der SPD, gemein. Sie müssen ihre Parteien sichtbar machen oder halten. In den Ampelparteien geht die Sorge um, als rot-gelb-grüner Kompromissbrei wahrgenommen zu werden, die Union muss in der Opposition eine christdemokratische Idee von der Zukunft entwickeln. Ob das Personal für diese großen Aufgaben groß genug ist, wird sich schon bald zeigen./yyzz/DP/mis