AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Streit um die KfW-Förderprogramme:

Das Argument, man bade hier nur aus, was die alte Regierung angerichtet habe, ist nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver. Der alten Bundesregierung gehörte schließlich auch die SPD an, die damals noch dazu den Finanzminister gestellt hat. Wer, wenn nicht er, hätte also wissen müssen, dass das im Haushalt bereit gestellte Geld nicht reichen würde? Nun allerdings tut dieser ehemalige Finanzminister so, als ginge ihn das alles nichts mehr an. Dabei sollte es das sehr wohl, schließlich ist Olaf Scholz inzwischen Bundeskanzler