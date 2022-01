DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 31. Januar

=== 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 DE/Atoss Software AG, Jahresergebnis, München 08:00 DE/Destatis, Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen 2021 *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +6,6% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 11:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+6,3% gg Vj 3. Quartal: +2,6% gg Vq/+3,9% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,7% gg Vj 3. Quartal: +2,3% gg Vq/+3,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj 14:00 DE/CDU, PK zu den Ergebnissen der Auszählung der Briefwahl zum neuen Bundesvorstand, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 62,3 zuvor: 63,1 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 19:00 US/Fed, Rede von Kansas-Fed-Präsidentin George (2022 stimmberechtigt im FOMC) im Economic Club of Indiana *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Januar *** - DE/Stellenindex BA-X Januar - Verkürzter Börsenhandel in Singapur und Hongkong (jeweils bis 05:00 MEZ) - Börsenfeiertag China, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.