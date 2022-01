Erntefrische Ideen werden beim Branchentreffpunkt erst im Januar 2023 gepflückt. "Was wir befürchtet haben, bewahrheitet sich jetzt leider: Aufgrund des Messeverbots der am Freitag, 28. Januar 2022, in Kraft getretenen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg kann die Fruchtwelt Bodensee nicht stattfinden", erklärt Messechef Klaus Wellmann. Internationale...

