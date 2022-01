DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/29. und 30. Januar 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Konzernchef will Heidelberger Druckmaschinen umbauen

Die Heidelberger Druckmaschinen sollen nach dem Willen des Managements zu einem "Automatisierungs- und Technologieunternehmen" umgebaut werden. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das kleine, aber schnell wachsende Geschäft mit Wallboxen solle dafür eine Art Blaupause bilden. Die nötigen Investitionen könne das Unternehmen noch selbst stemmen. Zugleich gebe es Überlegungen einen Investor an Bord zu holen oder die neuen Geschäfte an die Börse zu bringen.

Start der Bankeninitiative EPI verzögert sich - Börsen-Zeitung

Die Gründung der European Payments Initiative (EPI) lässt weiter auf sich warten. Wie die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen berichtete, hat das Board der von 30 Banken und Zahlungsdienstleistern getragenen EPI-Zwischengesellschaft die Frist für verbindliche Finanzierungszusagen für die Zielgesellschaft am Freitag auf Mitte März verschoben. EPI äußerte sich dazu nach Angaben der Zeitung nicht.

Sixt klagt über Engpässe bei Autolieferungen

Deutschlands größter Autovermieter Sixt klagt über Engpässe in der Autoversorgung. "Wenn wir mehr Autos hätten, könnten wir deutlich mehr Geschäft machen", sagte Vorstandschef Alexander Sixt dem Handelsblatt. "Für alle Marktsegmente gehen wir 2022 von einem gleichen oder steigenden Marktvolumen aus, aber mit deutlich weniger Fahrzeugen und mit folglich auch tendenziell steigenden Preisen."

Verdi ruft zu Streik bei Standorten der Postbank auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag die Beschäftigten der Callcenter-Tochter Postbank Direkt sowie die Beschäftigten der Postbank-Standorte Berlin, Dortmund und Köln zum Streik aufgerufen. "Nach dem enttäuschenden Verhandlungsauftakt bei den Tarifverhandlungen für die Postbank-Beschäftigten im Deutsche-Bank-Konzern Anfang des Jahres will die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft nun den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen", erklärte Verdi.

Netzagentur: Keine Nord-Stream-2-Entscheidung vor dem Sommer

Für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wird es trotz der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft keine schnelle Zulassung geben. Die Eintragung ins Handelsregister sei erfolgt, "es fehlen aber weitere Schritte", sagte Netzagenturpräsident Jochen Homann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bei einem Blick auf die noch ausstehenden Prüfungen "kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass ein Abschluss im ersten Halbjahr kaum mehr möglich sein wird".

BSH-Kunden müssen mehrere Wochen auf Spülmaschinen warten

Europas größter Haushaltsgeräte BSH muss wegen Materialmangels seine Produktion anpassen und in Einzelfällen die Produktion sogar vorübergehend einstellen. "Aufgrund der weltweit schlechten Versorgungslage sind bestimmte Halbleiter, die für unsere Hausgeräte unverzichtbar sind, derzeit nicht in ausreichender Menge verfügbar", sagte eine Sprecherin der Bosch-Tochter dem Tagesspiegel am Sonntag. Kunden müssten mit Lieferproblemen rechnen.

Krankenkassen befürchten weitere Beitragserhöhungen

Die Chefs der großen gesetzlichen Krankenkassen befürchten auch in den kommenden Jahren weiter steigende Beiträge. Der Bild-Zeitung sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub, um die Sätze stabil zu halten, reichten die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen nicht aus. Die Finanzlage der Kassen sei weiter angespannt. "Die Finanzierungsprobleme der GKV werden nicht nachhaltig gelöst", sagte Straub.

