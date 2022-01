DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus S.A. startet solide in das Geschäftsjahr 2022 und gibt langfristige Strategie 2030 bekannt



31.01.2022 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS Stabilus S.A. startet solide in das Geschäftsjahr 2022 und gibt langfristige Strategie 2030 bekannt - Umsatz steigt in Q1 2022 um 3,5% auf 243,7 Mio. €: Industrial und Automotive Powerise sind Wachstumstreiber - Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 29,3 Mio. €, nach 32,3 Mio. € in Q1 GJ2021 - Q1-Ergebnis bei 18,0 Mio. € (Q1 GJ2021: 14,3 Mio. €) und freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) bei 7,4 Mio. € (Q1 GJ2021: 21,9 Mio. €) - Stabilus präsentiert langfristige Strategie bis ins Jahr 2030: Weltweit führend bei intelligenten Motion-Control-Technologien; Gruppenumsatz von 2 Mrd. € bei bereinigten EBIT-Marge[1] von 15% Luxemburg/Koblenz, 31. Januar 2022 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, konnte in ihrem am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 von einer starken Entwicklung in den Bereichen Industrie sowie Automotive Powerise profitieren und einen Umsatzanstieg verzeichnen. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 243,7 Mio. € von 235,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum, was einem Umsatzwachstum von 3,5% im Jahresvergleich entspricht. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 weltweit führend bei intelligenten Motion-Control-Technologien zu sein und zu jedem Zeitpunkt Bewegung leicht und sicher zu gestalten bei anhaltend erstklassiger Qualität unserer Lösungen. Unsere Strategie bringt dabei profitables und nachhaltiges Wachstum in Einklang, das wesentlich durch unsere Innovationsstärke getrieben wird. In das aktuelle Geschäftsjahr sind wir solide gestartet. Hervorzuheben sind insbesondere das zweistellige Umsatzwachstum im Bereich Industrial sowie die gute Performance von Automotive Powerise in der Region Asien-Pazifik." Bis 2030 weltweit führend in intelligenten Motion-Control-Technologien

Stabilus hat heute seine langfristige Strategie für den Zeitraum bis in das Jahr 2030 vorgestellt. Das Unternehmen strebt an, zu Beginn der nächsten Dekade weltweit führend bei intelligenten Motion-Control-Technologien zu sein. Die finanziellen Ziele eines Umsatzes von 2 Mrd. € bei einer bereinigten EBIT-Marge[1] von 15% im Jahr 2030 beziehen ausdrücklich die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens ein, mit denen Stabilus ein hervorragendes Abschneiden in Sustainability-Ratings gewährleisten wird. Kern der Wachstumsstrategie ist der Innovationsansatz der Gruppe, der im Bereich Motion-Control zu zahlreichen Produktneuentwicklungen sowie dem Aufbau eines Motion-Ecosystems führen wird. Daraus resultierend plant Stabilus im Jahr 2030 rund 500 Mio. € Umsatz mit neuen innovativen Produkten zu erzielen. Stabilus erwartet, dass die Region APAC auch in den kommenden Jahren zu den wachstumsstärksten Regionen zählt. Schuldscheindarlehen über 55 Mio. € begeben

Die Stabilus GmbH in Koblenz hat unter der Garantie der Stabilus S.A. in Luxemburg ein weiteres Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 55 Mio. € platziert. Zusammen mit dem im März 2021 platzierten Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 95 Mio. € verfügt Stabilus nun über ein Schuldschein-Gesamtvolumen von 150 Mio. €. Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt insbesondere auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil, eine Diversifikation der Finanzierungsquellen sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Starkes Wachstum in Automotive Powerise treibt Umsatzentwicklung in APAC

In der Region EMEA sank der Umsatz im Q1 GJ2022 um 7,1% auf 105,5 Mio. € (Q1 GJ2021: 113,6 Mio. €), was insbesondere auf einen Rückgang im Automotive Geschäft zurückzuführen war, während sich der Bereich Industrial in der Region positiv entwickelte. Die Umsatzrückgänge in den Geschäftsbereichen Automotive Gas Spring und Automotive Powerise resultierten vor allem aus der im Jahresvergleich signifikant rückläufigen Fahrzeugproduktion. Dennoch entwickelten sich beide Automotive-Geschäftsbereiche von Stabilus besser als der zugrunde liegende Markt. In der Region Americas verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,5% auf 77,2 Mio. € (Q1 GJ2021: 84,4 Mio. €), wobei hier der starke US-Dollar etwas unterstützte. Dies war auch auf die infolge der Halbleiterknappheit bei mehreren OEMs abnehmende Produktion von Leichtfahrzeugen zurückzuführen. In Asien-Pazifik ( APAC ) verzeichnete das Unternehmen einen überaus starken Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 63,4% auf 61,1 Mio. € (Q1 GJ2021: 37,4 Mio. €). In APAC haben alle Geschäftsbereiche zur starken Quartalsentwicklung beigetragen. Vor allem der Bereich Automotive Powerise hat mit einem organischen Wachstum von 141,8% gegenüber dem Vorjahresquartal die Umsatzentwicklung maßgeblich beeinflusst. Geschäftsbereich Industrial wächst zweistellig

Nach Geschäftsbereichen verzeichnete Stabilus sowohl bei Automotive Powerise als auch bei Industrial einen Umsatzanstieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022, während die Umsatzentwicklung im Bereich Automotive Gas Spring rückläufig war. Das Automotive-Geschäft von Stabilus wurde insgesamt durch die im Vergleich zum Vorjahr weltweit deutlich gesunkene Produktion von Leichtfahrzeugen beeinträchtigt, die insbesondere auf die Halbleiterknappheit bei einer Vielzahl von OEMs zurückzuführen war. Nichtsdestotrotz entwickelten sich sowohl Automotive Gas Spring als auch Automotive Powerise besser als der zugrunde liegende Markt. Im Geschäftsbereich Automotive Powerise, der sich noch stärker als Automotive Gas Spring von der negativen Entwicklung der globalen Leichtfahrzeugproduktion entkoppeln konnte, stiegen die Erlöse um 5,6% auf 76,7 Mio. € im Q1 GJ2022 (Q1 GJ2021: 72,6 Mio. €). Die Erlöse im Bereich Automotive Gas Spring sanken hingegen um 6,0% auf 76,5 Mio. € (Q1 GJ2021: 81,4 Mio. €). Der Geschäftsbereich Industrial verzeichnete einen Umsatzanstieg von 11,2% auf 90,5 Mio. € im Q1 GJ2022 (Q1 GJ2021: 81,4 Mio. €). Das Wachstum des Geschäftsbereichs ist vor allem auf eine starke Entwicklung des Segments Distributoren, Independent Aftermarket und E-Commerce (DIAMEC) zurückzuführen. Weiteres Wachstum erzielte Stabilus in den Segmenten Mobilität sowie Energie, Bau, Maschinenbau und Automation (ECIMA), wohingegen das Segment Gesundheit, Freizeit & Möbel (HRF) einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatte. Insgesamt entfielen im Q1 GJ2022 37% (Q1 GJ2021: 35%) des Konzernumsatzes auf den Geschäftsbereich Industrial und 63% (Q1 GJ2021: 65%) auf die beiden Automotive-Geschäftsbereiche Automotive Powerise und Automotive Gas Spring. Bereinigte EBIT-Marge von 12,0% im ersten Quartal

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) verringerte sich im Q1 GJ2022 um 9,3% auf 29,3 Mio. € (Q1 GJ2021: 32,3 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0%, nach 13,7% im Vergleichsquartal Q1 GJ2021. Im Q1 GJ2022 lag der Gewinn von 18,0 Mio. € vor allem aufgrund von Währungsumrechnungseffekten über dem Ergebnis des Vorjahresquartals von 14,3 Mio. €. Der freie Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) verzeichnete einen Rückgang auf 7,4 Mio. €, nach 21,9 Mio. € im Q1 GJ2021. Prognose für Geschäftsjahr 2022 bestätigt

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 und erwartet unverändert einen Umsatz von 940 bis 990 Mio. € sowie eine bereinigte EBIT[1]-Marge in einer Bandbreite von 14 bis 15%. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 steht in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF) in Quartalsmitteilung Q1 GJ2022, Seite 5 und 10, auf unserer Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +352 286 770 21

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 937,7 Mio. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

31.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de