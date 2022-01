Der Nikkei 225 geriet zwischenzeitlich in arge Bedrängnis.Die US-Notenbanksitzung vom letzten Mittwoch sorgte auch im japanischen Leitindex Nikkei 225 für Bewegung. Der Nikkei 225 geriet zwischenzeitlich in arge Bedrängnis. Die zuletzt thematisierte Chartformation des fallenden Dreiecks wurde regelkonform über die Unterseite aufgelöst und entwickelte sofort ihren "Charme". Rückblick. In unserer letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...