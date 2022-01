Die Lufthansa würde sich gerne an der Ita Airways beteiligen. Nun hat sich der Chef der italienischen Airline offen für eine etwaige Allianz mit der deutschen Lufthansa gezeigt und sieht wichtige Entwicklungsmöglichkeiten. "Ita hätte keine Zukunft, wenn sie allein bliebe", sagte Fabio Lazzerini der Zeitung La Repubblica."Sie muss in einer strategischen Allianz mit einer Spitzengesellschaft positioniert werden, und Lufthansa ist, was die Flotte angeht, die erste in Europa", so der Unternehmenschef. ...

