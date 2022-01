Die Mietpreise sind in den letzten fünf Jahren weiter gestiegen - allen voran in Genf und Zürich. In Lugano oder Biel stagnierten sie oder gingen sogar zurück.Zürich - In diversen der 10 grössten Schweizer Städten sind die Mietpreise für Wohnliegenschaften in den letzten 5 Jahren weiter gestiegen - allen voran in Genf und Zürich. Demgegenüber sind die Wohnungsmieten in kleineren Zentren wie Lugano oder Biel stagniert oder gar gesunken. Das zeigt eine Auswertung der Inserate auf comparis.ch, für die die Mieten in den bevölkerungsmässig zehn grössten...

