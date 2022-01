DER AKTIONÄR hat bereits erklärt: Die meisten Wettbewerber von Infineon haben über einen guten Jahresstart und anhaltendes Wachstum berichtet. Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte auch der heimische Chipriese vor einem weiteren starken Jahr stehen. Ein aktuelles Update vom Vorstand gibt es in dieser Woche.Am kommenden Donnerstag (3. Februar) gewährt Infineon einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021/22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...