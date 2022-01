Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Nach einer schwachen Handelswoche besteht heute am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf einen gelungenen Auftakt. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Vor allem der Technologieindex Nasdaq drehte am Freitag mächtig auf. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, TotalEnergies, den Bitcoin, Apple, Amazon, Infineon, Siemens Healthineers, die Deutsche Bank, die Adler Group, Sartorius und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.