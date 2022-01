FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,18 Prozent auf 169,72 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,03 Prozent.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten zum Wochenstart italienische Staatsanleihen. Am Markt wurde auf die Wiederwahl des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella vom Wochenende verwiesen. "Damit bleibt Mario Draghi Ministerpräsident und kann weiter an seinen Reformplänen arbeiten", kommentierte Experte Marco Wagner von der Commerzbank. Draghi hatte das hohe Staatsamt ebenfalls angestrebt, konnte sich aber nicht durchsetzen. An den Märkten war mit Draghis Kandidatur vor allem das Risiko rascher parlamentarischer Neuwahlen verbunden worden, das jetzt gebannt scheint.

Zum Wochenstart dürften Analysten und Anleger auf Wirtschaftsdaten aus der Eurozone achten. In Deutschland werden Verbraucherpreiszahlen erwartet. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der aktuell hohen Teuerung gerechnet. Für den gesamten Euroraum stehen Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2021 an. Die deutsche Wirtschaft ist nach bereits bekannten Zahlen zum Jahresende zwar geschrumpft, das Wachstum im Währungsraum dürfte aber durch andere Euroländer wie Frankreich gestützt worden sein./bgf/eas