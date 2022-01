KPN NA - KPN Sieht 2022 ber. Ebitda AL etwa €2,40 Mrd, erw. €2,48 Mrd, KPN GJ DIV/AKTIE €0,136ROG SW - ROCHE ERHÄLT FDA-ZULASSUNG FÜR VABYSMO-AUGENMEDIKAMENT FORD - Um zu entscheiden, wo in Europa von 2025 an ein neues Elektroauto-Modell gebaut werden soll, hat Ford-Chef Jim Farley einen Wettbewerb der Ford-Fabriken im deutschen Saarlouis und in Valencia, Spanien, entfacht. Beide Werke sollten bis 27. Januar ihre Konzepte für die Ansiedelung der Stromer vorlegen. Die nackten Zahlen sprechen für Valencia. Dort liegt das Lohnniveau etwa ein Drittel unter dem deutschen Tarif - und Medienberichten zufolge bieten die spanischen Arbeitnehmervertreter an, auf Erhöhungen erst einmal zu verzichten. (Welt) AAG - AUMANN SIEHT SCHRITTWEISE RÜCKKEHR IN DIE GEWINNZONE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...