Der Automobil- und Industriezulieferer ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal (per Ende Dezember) legten die Erlöse um 3,5 % auf 243,7 Mio. Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nahm dagegen von 32,3 Mio. auf 29,3 Mio. Euro ab. Hier verzeichnete das Unternehmen höhere Kosten, so etwa für Rohstoffe. Unter dem Strich verdiente STABILUS mit 18 Mio. Euro dank positiver Währungseffekte mehr als ein Jahr zuvor, als 14,3 Mio. Euro verbucht wurden. Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen und erwartet weiter einen Umsatz von 940 bis 990 Mio. Euro sowie eine bereinigte Ebit-Marge von 14 bis 15 %. Zudem gab sich das Unternehmen langfristige Ziele: Bis 2030 will man einen Umsatz von 2 Mrd. Euro sowie eine bereinigte Ebit-Marge von 15 % erreichen.



