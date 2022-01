Die im DAX gelistete Aktie von Bayer hat einen vielversprechenden Jahresstart auf das Börsenparkett gelegt. Auch zum Auftakt in die neue Handelswoche dominieren klar die grünen Vorzeichen bei dem Wert, frische Impulse verleiht eine neue Kaufempfehlung - mit einem deutlich höheren Kursziel als zuvor.Die US-Bank Citigroup hat Bayer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 70 Euro angehoben. Analyst Peter Verdult attestiert den Leverkusenern in einer am Montag vorliegenden Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...