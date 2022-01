Die Spieleindustrie wächst rasant. Laut dem Marktforschungsinstitut Newzoo soll der weltweit adressierbare Markt bis 2024 jährlich um rd. 9% auf 219 Mrd. (2021: 176 Mrd.) US-Dollar steigen. Im Folgenden stellen wir drei Player vor und erklären, welche Fallstricke es bei Investments in Aktien von Spieleherstellern zu beachten gibt.Mit einem globalen Marktanteil von 4% gehört Electronic Arts (EA) zu den Platzhirschen. Bekannt ist der Publisher v. a. für seine Sportspiele (u. a. FIFA, NHL, Madden NFL). Der US-Konzern entwickelt auch Shooter-, Strategie- und Rollenspiele und zählt damit in der Branche zu den breit aufgestellten Spieleherstellern. Für Negativschlagzeilen sorgte EA Ende 2021 mit dem jüngsten Release der Battlefield-Reihe, die sich in der Spiele-Community als Flopp herausstellte. Kommt ein Spiel nicht gut an oder verschiebt der Publisher den geplanten Erscheinungstermin, macht sich dies auch im Kursverlauf bemerkbar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...