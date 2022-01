• ClearVue will mit dem Entwurf eines Archetypen für ein Modellgebäude mit 15.000 m² Nutzfläche demonstrieren, wie mit ClearVue-Produkten Niedrig- oder Nullenergiebauten errichtet werden können• Die Modellierung erfolgte anhand eines Gebäudeentwurfs in Toronto (Kanada), der mit dem Toronto Green Standard (TGS) ab dem Jahr 2030, einem der weltweit höchsten Standards für die Gebäudeleistung, verglichen wurde• Der Archetyp erreichte nachweislich das höchste Leistungsniveau nach dem TGS 2030 (V6 Tier 1) und eine ENERGY STAR-Bewertung unter den besten 1 % der kanadischen Bürogebäude in puncto Energieeffizienz• Der Archetyp - eine Computersimulation und ein detailliertes thermisches Modell ...

