Boston und Paris (ots/PRNewswire) -Der französische Cloud-Storage-Markt boomt: Mit der Eröffnung am neuen Standort deckt Wasabi Technologies die steigende Nachfrage nach Datensouveränität in Frankreich.Der amerikanische Hot-Cloud-Storage-Anbieter Wasabi Technologies gibt heute die Eröffnung einer neuen Speicherregion in Paris bekannt. Mit der Eröffnung am neuen Standort deckt Wasabi die steigende Nachfrage, gewährleistet mehr Nähe zu französischen Kunden sowie Partnern und geht so den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung globales Firmenwachstum.Die neue Speicherregion befindet sich im Pariser Rechenzentrum von Equinix. Es ist die erste von Wasabi in Frankreich und die neunte Speicherregion insgesamt. Der Standort profitiert von einem Hochgeschwindigkeitsnetzzugang, der die Verfügbarkeit und Geschwindigkeit der Dienste in der gesamten Region erhöht, sowie von den Umweltvorteilen der Energieeffizienzstandards von Equinix. Größe und Leistungsfähigkeit der Anlage unterstützen das geplante Wachstum des Unternehmens, da die Nachfrage nach lokalem Cloud-Speicher in ganz Europa exponentiell steigt.Das Analystenunternehmen IDC schätzt, dass der Markt für öffentliche Cloud-Speicherdienste in Frankreich bis 2021 jährlich um 40 Prozent wuchs.1 Darüber hinaus verstärken verschiedene, länderspezifische Datenschutz- und Souveränitätsvorschriften den Wunsch europäischer Länder, ihre Daten in dem Land zu speichern, in dem sie tätig sind. Um den wachsenden Bedarf innerhalb Europas zu decken, hat Wasabi mit einer umfassenden Einführung von europäischen Speicherregionen begonnen. Dazu zählen bislang die Eröffnungen an den Standorten Amsterdam im Jahr 2019 und zuletzt auch in London.Wasabi plant, in den nächsten 12 Monaten weitere Speicherregionen zu eröffnen - darunter auch in Deutschland. Außerdem plant das Unternehmen sein Partnernetzwerk auszubauen. Diesem gehören bislang Exclusive Networks sowie ein Netzwerk aus Hunderten von Resellern und MSPs an, um den Betrieb in ganz Europa weiter auszubauen."Die Expansion von Wasabi nach Paris hilft uns, die Nachfrage nach Cloud-Storage auf dem wachsenden französischen Markt zu befriedigen - und gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit zu lindern. Wir setzen unser Wachstum in EMEA fort, wobei wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, unseren Kunden dabei zu helfen das Beste aus ihren Daten herauszuholen, indem wir ihnen eine kostengünstige und leistungsstarke Speicherlösung in ihrer Nähe anbieten", so Richard Czech,VP EMEA, Vertrieb bei Wasabi Technologies.Wasabis Hot Cloud Storage hat die Branche mit einer Lösung neu definiert, die nur ein Fünftel der Kosten von Amazon S3 verursacht. Weiterhin kommen weder Gebühren für Egress oder API-Anfragen noch eine feste Anbieterbindung auf. Mit der Nutzung von Wasabi sind Unternehmen in der Lage, alle ihre Daten sicher und kostengünstig zu speichern - und können jederzeit darauf zuzugreifen. Wasabi ist einfach zu verstehen, kann dabei auch mit anderen Produkten kombiniert und verkauft werden. So schützen sich Firmen effektiv vor Ransomware und erhalten Unterstützung für unveränderliche Backups. Das bietet ihnen ein Höchstmaß an Schutz bei Cloud-Speichern. Das Modell hat bereits mehr als 14.000 Kunden und mehr als 1000 Vertriebspartner in EMEA angezogen.Weitere Informationen über Wasabi Technologies und alle aktuellen Speicherregionen finden Sie unter https://wasabi.com/locations/.Mehr Informationen über Wasabi finden Sie außerdem auf Twitter, Facebook, Instagram und auf unserem Blog. Bleiben Sie mit uns in Kontakt.Über Wasabi Technologies Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen, hat bis heute fast 275 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston.Wasabi Technologies PR-Kontakt: Lisa MeisterjahnBallou für Wasabiwasabide@balloupr.com1 Source: IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker, 2021H1 ForecastLogo - https://mma.prnewswire.com/media/525079/Wasabi_Logo.jpgOriginal-Content von: Wasabi Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157430/5134167