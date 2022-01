DJ Faurecia-Aktie vom Handel ausgesetzt

PARIS (Dow Jones)--Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat am Montagmorgen den Börsenbetreiber Euronext gebeten, seine Aktie vom Handel aussetzen lassen. Hintergrund sei eine Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem erwarteten Abschlusses der Übernahme von Hella, so Faurecia. Die Franzosen hatten vergangene Woche die Genehmigung der EU-Kommission erhalten, den deutschen Automobilzulieferer zu übernehmen, an dem das Unternehmen 79,5 Prozent des Kapitals besitzt.

January 31, 2022 03:06 ET (08:06 GMT)

