München, Bayern (ots) -Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hat in allen Bereichen von Wissenschaft und Gesellschaft zu imposanten Entwicklungen geführt. An weiteren Verbesserungen wird stetig geforscht. Im Rahmen der "KI Lecture" der LMU spricht Thomas Seidl, Professor für Informatik an der LMU und Direktor des Munich Center for Machine Learning, über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen bei der Anwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz.Gerne laden wir Sie zur virtuellen Veranstaltung ein:Prof. Dr. Thomas SeidlKünstliche Intelligenz - Ein Ausblick auf künftige EntwicklungenDienstag, 8.2.202218.15-19.45 UhrAnmeldung unter: https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_lIjlsjBzSSq710OO6MLgXwÜber eine Chat-Funktion werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.In seinem Vortrag stellt Thomas Seidl ausgewählte praktische Fragestellungen des maschinellen Lernens vor, insbesondere zur Vorbereitung und Analyse von Daten, die für das automatisierte Lernen nötig sind. Er gibt Einblicke in die Forschung am Munich Center for Machine Learning und wird auf die methodischen Grundlagen und die Entwicklung neuer Technologien bei Bild- und Spracherkennung eingehen.Der Vortrag findet im Rahmen der achtteiligen virtuellen "KI Lectures" statt, in denen Forscherinnen und Forscher der LMU aus unterschiedlichen Fachdisziplinen die vielfältigen Facetten von Künstlicher Intelligenz, ihre Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Breite der Wissenschaften beleuchten.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe:www.lmu.de/ki-lectures