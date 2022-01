Die Aussicht auf bis zu sieben mögliche Leitzins-Erhöhungen der US-Notenbank FED hat einen Kursrutsch bei US-Staatsanleihen ausgelöst und die Renditen der zehnjährigen US-Treasuries knapp an ihr 2-Jahreshoch getrieben. Zum Wochenende hin entspannte sich die Lage wieder. 28. Januar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Mit 1,88 Prozent sind die Renditen zehnjähriger US-Treasuries in dieser Woche knapp an ihr Zwei-Jahreshoch gestiegen. Zuvor hatte FED-Chef Jerome Powell starke Signale für eine erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...