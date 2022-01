Wochenausblick: Europäische und britische Zinsen

Werbung



In dieser Woche erwarten uns Konjunkturdaten unter anderem aus England und der EU. Zudem geben einige Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt.



Montag

Der Montag beginnt mit Wirtschaftsdaten aus China. Noch in der Nacht wird der Einkaufsmanagerindex sowohl für den chinesischen Produktionssektor wie auch für das nicht produzierende Gewerbe veröffentlicht. Am Vormittag wird Eurostat vorläufige Zahlen für das saisonbereinigte BIP der Eurozone für das letzte Quartal wie auch für das gesamte abgelaufene Jahr 2021 veröffentlichen. Gegen 14 Uhr veröffentlicht das Statistische Bundesamt den harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland.





Dienstag

Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt die deutschen Einzelhandelsumsätze des vergangenen Jahres. Diese zeigen die kurz- und mittelfristig Wertentwicklung des Einzelhandels auf. Um 16 Uhr wird der ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA veröffentlicht. Unternehmensseitig geben Alphabet, Exxon Mobil und General Motors jeweils Ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 bekannt.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes der Eurozone, ein wichtiger Indikator sowohl für Inflation wie auch für Kauftrends. Am Nachmittag wird in den USA mit der Beschäftigungsänderung ein weiterer wichtiger Makroindikator veröffentlicht. Außerdem legen unter anderem Novartis, Novo Nordisk und TeamViewer am Mittwoch ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Donnerstag

In England und der EU stehen am Donnerstag eine ganze Reihe an geldpolitischen Weichenstellungen an. So wird die Bank of England gegen 13 Uhr ihren Bericht zur Geldpolitik veröffentlichen und die Zinsentscheidung verkünden. Die Leitzinsenscheidung der Europäischen Zentralbank wird ebenfalls am Nachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Siemens Healthineers wird am Morgen Quartalszahlen im Zuge eines Analystencalls veröffentlichen. Weitere Zahlen, aber für das gesamte Geschäftsjahr werden unter anderem von Shell, Roche und Nokia erwartet.

Freitag

Zum Wochenende werden um 11 Uhr Einzelhandelsumsätze für die Eurozone veröffentlicht. Diese zeigen kurz- und mittelfristig die Wertentwicklung des Einzelhandels. Am Morgen wird bereits der französische Pharmakonzern Sanofi seine Quartalszahlen veröffentlichen. Am Vormittag wird um 11 Uhr die virtuelle Hauptversammlung der Thyssenkrupp stattfinden.

