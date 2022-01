Die Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN: DE0007224008) aus München will eine Dividende von 29,00 Euro je Aktie zuzüglich eines Bonus von 15,00 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3.080 Euro und unter Zugrundelegung der regulären Dividende (ohne Bonus) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...