Procter & Gamble 1.27% capricho (611909): Procter & Gamble Die Xylemaktie hat seit Kauf nicht nur schlecht performt (-21,9%, Stand 30.01.2022) , sondern auch Punkte in der internen Bewertung verloren und wird daher verkauft. Ersetzt wird Xylem durch eine klassische Value-Aktie, was in Zeiten steigender Zinsen angebracht scheint. Procter & Gamble gehört zu den größten Konsumgüterherstellern der Welt, die Marktkapitalisierung beträgt etwa 344 Mrd. EUR. Hauptsächlich verkauft Procter & Gamble Produkte aus den Bereichen Wasch- und Putzmittel, Kosmetik und Körperpflege. Dabei ist das Portfolio stark diversifiziert und enthält viele bekannte Marken (Oral-B, Braun, Ariel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...