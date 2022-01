NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess nach Presseberichten über ein Interesse des Chemiekonzerns am Kunststoffgeschäft des niederländischen Wettbewerbers DSM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie erhebliche Synergien mit Blick auf den Lanxess-Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM), sollte das Vorhaben gelingen. Es wäre eine "umfangreiche Konsolidierung" auf dem fragmentierten Markt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de