NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach einer Informationsveranstaltung mit dem Management des Autobauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hob laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Jahreszahlen seine Ergebnisschätzungen leicht an und verwies auf das Potenzial von VW, die Ergebnisse in China im laufenden Jahr zu verbessern. Zudem hob er insgesamt hervor, dass VW gute Chancen habe, seine Gewinndynamik 2022 zu verbessern, auch wenn die Herausforderungen in der Branche andauern dürften./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

