Die Aussicht auf steigende Zinsen hat der Deutschen Bank neues Leben eingehaucht. Zudem ist der operative Turnaround so gut wie geschafft, wie die jüngsten Jahreszahlen belegen (DER AKTIONÄR berichtete). Aus technischer Sicht steht schon bald das nächste Kaufsignal an. Kepler Cheuvreux ist bullish.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro erhöht. "Die Deutsche Bank ist zurück", schrieb Analyst Nicolas Payen in einer ...

