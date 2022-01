DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Baloise Group erwirbt weitere USU-Lösungen für konzernweites IT-Servicemanagement



31.01.2022 / 10:55

Möglingen, - 31. Januar 2022. Die Baloise Group erweitert die bestehenden USU-Lösungen für IT-Servicemanagement (ITSM) um wichtige Komponenten für Incident & Problem Management sowie Knowledge Management und Selfservices. Ziel des Schweizer Versicherungskonzerns ist es, dadurch unternehmensweit eine einheitliche integrierte Gesamtlösung mit zentralen Analyse- und Reporting-Möglichkeiten aufzubauen, die sämtliche Disziplinen eines ITIL-konformen ITSM ohne Medienbrüche abdeckt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Modernisierung des Service Desk mit der Einführung von Self-Service-Funktionen sowie eines Chatbots, um die derzeitigen IT-Support-Dienste zu ergänzen. Hervorzuheben ist das KI-basierte Ticket-Routing, das eingehende Tickets im Incident Management automatisch klassifiziert und den verantwortlichen Servicebereichen zuordnet. Des Weiteren sollen USU Knowledge Management als intelligente Lösungsdatenbank sowie das neue Self Service Management-Portal die wissensintensiven IT-Services unterstützen. "Die Modulvielfalt und Funktionstiefe des ITSM-Portfolios von USU sowie das Potenzial, unsere Ambitionen für unseren Service Desk zu unterstützen, haben uns überzeugt. Dazu kam die vertrauensvolle langjährige Zusammenarbeit als Technologie- und Kompetenzpartner, begründet Marc Andrey, Product Owner Service Desk und verantwortlicher Projektsponsor bei Baloise, die Entscheidung zugunsten von USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com







Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

