Sartorius Vz.-Calls mit 67% Chance bei Kursanstieg auf 500 Euro

In der langfristigen Betrachtung konnte sich die neu in den DAX aufgenommene Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius (ISIN:DE0007165631) hervorragend entwickeln. Obwohl die Aktie seit ihrem Hoch bei 631,60 Euro vom 30.11.21 ein Viertel ihres Wertes verloren hat, befindet sich in einem 3-Jahresvergleich noch immer mit mehr als 300 Prozent im Plus. Seit dem Jahresbeginn 2022 reduzierten Gewinnmitnahmen bis zum 27.1.22 sogar auf bis zu 416 Euro. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks sprang der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 469 Euro an.

Nach den starken Zahlen und dem beruhigenden Ausblick bekräftigten Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 650 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die schwankungsfreudige Aktie in den nächsten Wochen wieder der Marke von 500 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 450 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 450 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH1SND7, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 469 Euro mit 4,07 - 4,13 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 500 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,87 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 434,716 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 434,716 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000PH9UQW2, wurde beim Sartorius-Kurs von 469 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 500 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,65 Euro (+67 Prozent) erhöhen - sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 427,0935 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 427,0935 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000HG08LF6, wurde beim Sartorius-Kurs von 469 Euro mit 0,45 - 0,47 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 500 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,72 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de