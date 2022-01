Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat auch zum Start des Jahres 2022 keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vornehmen wollen, so die Analysten der Nord LB Tobias Basse und Bernd Krampen.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren würden somit weiterhin auf dem bisherigen Niveau verharren - also bei -0,1% und 0,0%. Die Notenbanker in Tokio würden ihrem aktuellen geldpolitischen Kurs folglich treu bleiben und damit inzwischen auf etwas anderen Wegen als einige weitere global bedeutende Zentralbanken fahren. Wie inzwischen üblich habe keine Einstimmigkeit bei der Zinsentscheidung erzielt werden können. Zögern gehöre bei der Mehrzahl der Notenbanker in Tokio inzwischen zum Geschäft. Goushi Kataoka habe allerdings wieder einmal eine expansivere Ausrichtung der Geldpolitik der Bank of Japan gefordert. Um den einsamen Rufer nach sinkenden Leitzinsen werde es aber inzwischen immer einsamer. Dafür spreche der Inflationsausblick, der immer weniger in Richtung echter Deflationsgefahren deute. Relativ zu anderen Ökonomien bleibe der Preisanstieg in Japan (aktuell: 0,8% Y/Y) allerdings sehr überschaubar - was unter anderem an Sonderfaktoren und am geringen Lohnwachstum liegen dürfte. ...

