Die kanadische Batterie-Recyclingfirma Li-Cycle hat ihre erste Fabrik außerhalb Nordamerikas angekündigt - in Norwegen. Zudem wird eine weitere Recycling-Fabrik in Nordamerika gebaut. In Kooperation mit Ultium Cells soll die bisher größte Anlage des Unternehmens entstehen. Doch zunächst nach Norwegen. Das dortige Werk soll im Süden des Landes entstehen und im Rahmen eines Joint Ventures mit den norwegischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...