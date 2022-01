Die US-Indizes setzen ihre Erholungstendenz vom Freitag zunächst fort. Der Ausverkauf an den Aktienmärkten, der von den Bären als längst überfällige Korrektur gesehen wird, konnte in der Vorwoche gestoppt werden. Am Freitag begannen die Indizes der Wall Street, einen kleinen Teil der jüngsten Verluste auszugleichen. Der technologielastige Nasdaq schnitt mit einem Plus von mehr als 3% am besten ab und schloss in der Nähe des 23,6%-Retracements der vorherigen Abwärtsbewegung. Aufgrund der Zinsängste, ...

