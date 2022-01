Wien (ots) -Valentinstag feiern mit SacherMit Sacher den Tag der Liebe feiern - und das überall auf der Welt! Nur für kurze Zeit kann man die Original Sacher-Torte in der limitierten Valentine's Edition im Online-Shop weltweit nach Hause bestellen. Sacher verzaubert rund um den Valentinstag in Salzburg und Wien zudem mit einem speziellen SacherLove Package und einem romantischen Dinner für zwei - in einem der Restaurants, exklusiv im Sacher Séparée oder auch in den eigenen vier Wänden.Die Original Sacher-Torte ist immer ein besonderer Genuss. Was gibt es da Schöneres, als sie mit dem wichtigsten Menschen auf der Welt teilen zu können. Zum Valentinstag gibt es die handgemachte Original Sacher-Torte zum ersten Mal in einer einzigartigen Valentine's Edition in der perfekten Größe zum Verschenken und gemeinsam Genießen. Eine eigens angebrachte Gravur am berühmten Holzkistchen und ein spezielles Banderolen-Design verwandeln das Original in eine perfekte Überraschung für den Tag der Liebe.Die Original Sacher-Torte in der Special Edition kann ab sofort auf http://shop.sacher.com bestellt werden. Damit der Traum aus Schokolade auch rechtzeitig zum Valentinstag ankommt, sollten Bestellungen weltweit (vorbehaltlich Länder mit Zoll- und Liefereinschränkungen) bis zum 7. Februar 2022 und österreichweit bis zum 10. Februar 2022 erfolgen. Die Auflage ist limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich.SacherLove in Wien und SalzburgDie erstklassigen Luxushotels in Wien und Salzburg bieten den perfekten Rahmen für die entspannte Zeit zu zweit. Mit dem SacherLove Übernachtungspaket startet die romantische Zweisamkeit mit einer Flasche prickelndem Champagner in einer liebevoll dekorierten Suite - garantiertes Upgrade inklusive. Das Frühstück am Zimmer, flexible Check-in und Check-out-Zeiten sowie eine Original Sacher-Torte und ein Strauß Rosen zum Mitnehmen sind im Preis enthalten.Dinner für zwei - im Restaurant, Séparée oder zuhauseRezepte zum Verlieben: Die Sacher Küchenchefs in Salzburg und Wien haben zum Valentinstag traumhafte Gourmet-Menüs kreiert - zum Genießen im Restaurant, im Sacher Séparée oder für alle Wienerinnen und Wiener auch zuhause. Der Sacher Grill in Salzburg sowie die Rote Bar und Grüne Bar in Wien sorgen mit romantischem Ambiente für einen unvergesslichen Abend. Für ein besonders exklusives Erlebnis verwandelt Sacher seine Suiten in beiden Städten in Séparées. So können verliebte Paare auch ohne Übernachtung einzigartige Genussmomente in privater Atmosphäre erleben.Special in Wien: Gourmet-Menü für zuhauseFüreinander zu kochen ist ein wundervoller Liebesbeweis. Mit Unterstützung von Sacher gelingt dabei im Handumdrehen ein Gourmet-Menü zum Valentinstag. Alle Zutaten für ein eigens kreiertes Vier-Gänge-Menü sind vorbereitet und portioniert in der Menübox to go. Ein QR-Code führt zur anschaulichen Video-Zubereitungsanleitung. Die Menüboxen können im Hotel Sacher Wien vorbestellt und abgeholt oder ganz bequem nach Hause geliefert werden.Mehr Information zu den Angeboten & zur Buchung:https://www.sacher.com/de/valentinstagBildmaterial zur freien Verwendung:https://www.sacher.com/de/presse/pressebilder-valentinstagÜber SacherLuxus, kulinarischer Genuss und gelebte Familientradition: Sacher zählt mit seinen beiden Hotels in Wien und Salzburg, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie der einzigartigen Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und gehört den "Leading Hotels of the World" an. 1876 eröffnete Eduard Sacher das erste Luxushaus in Wien, welches sich in den letzten eineinhalb Jahrhunderten zu jenem Qualitätsunternehmen entwickelte, das Sacher heute ist. Unter der liebevollen Obhut von Alexandra Winkler und ihrem Bruder Georg Gürtler, begeistern die Sacher Hotels heute tagtäglich Besucher aus aller Welt; gepflegte Tradition, kombiniert mit einer stetigen, behutsamen Modernisierung, sorgen für einzigartige Sacher Momente.Bildmaterial zur freien Verwendung Download (https://www.sacher.com/de/presse/pressebilder-valentinstag/)Pressekontakt:Markus Setznagel | Head of Marketing & Communicationsmsetznagel@sacher.com | Tel.: +43 1 51456 1276www.sacher.com | www.facebook.com/sacherhotels | www.facebook.com/originalsachertorte | @sacherhotelsOriginal-Content von: Sacher Hotels Betriebs Gesellschaft m.b.H., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157326/5134353