München/Saarbrücken (ots) -- PINOVA erwirbt Mehrheit am führenden Anbieter für KI-basierte Response-Management-Software Sematell- Sematell setzt Marktstandards und wächst dynamisch: Umsatz in sechs Jahren verdreifacht- IMCap untermauert mit Verkauf Kernkompetenz Hidden Technologie Champions erfolgreich zu skalierenVon PINOVA Capital GmbH beratene Fonds ("PINOVA") übernehmen die Mehrheitsanteile an der Sematell GmbH ("Sematell"), den in der DACH-Region führenden Spezialisten für KI-basierte Response-Management-Software für den schriftlichen Kundenservice. Das Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) gehörte seit 2016 zu dem Portfolio der Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft IMCap und hat in dieser Zeit seinen Umsatz mehr als verdreifacht. Mit dem Einstieg von PINOVA läutet das Unternehmen nun die nächste Wachstumsphase ein. Der heutige Geschäftsführer Thomas Dreikauss wird das Unternehmen auch weiterhin als CEO führen. Über Verkaufspreis und sonstige Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart."Sematells Entwicklung vom kleinen, spezialisierten Softwareanbieter zu einer der führenden Lösungen im Bereich Response Management durch Contact-Center-Software in der DACH-Region ist beeindruckend", so Joern Pelzer, Partner bei PINOVA. "Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Sematell künftig weitere Wachstumspotenziale in Europa und auch darüber hinaus erschließen werden." Die in München ansässige Beteiligungsgesellschaft investiert in stark wachsende, mittelständische Technologieunternehmen, die über eine starke Marktposition und nachhaltige Wettbewerbsvorteile in ihrer Nische verfügen."Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit PINOVA unseren Wachstumskurs weiter voranzutreiben und das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen", so Thomas Dreikauss, seit 2012 CEO der Sematell GmbH."Das Thema KI im Kundenservice ist mit seinen Potenzialen für Automatisierung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei den Unternehmen angekommen. Der Markt wächst dynamisch und wir sind hervorragend positioniert, um überproportional an diesem Marktwachstum zu partizipieren."Automatisierter Kundenservice auf höchstem QualitätsniveauSematell setzt mit seiner KI-basierten Contact-Center-Software ReplyOne, die sich durch ihre hochpräzise Themen- und Kategorie-Erkennung und diverse Automatisierungsoptionen auszeichnet, Maßstäbe in der Branche. Namhafte Kunden wie die Deutsche Telekom, Vodafone, bonprix und smava/FINANZCHECK.de vertrauen in puncto schnelle und passgenaue Beantwortung von schriftlichen Kundenserviceanfragen über die verschiedensten Kommunikationskanäle wie E-Mail, Chat oder Social Media seit vielen Jahren auf die Sematell-Lösung.Pionier für den Einsatz von KI im KundenserviceDas im Jahr 2000 als Spin-off des DFKI gegründete Unternehmen setzte bereits sehr früh auf das Thema künstliche Intelligenz im Kundenservice und baute die Lösung nach und nach zu der technologisch führenden Multi-Channel-Plattform für schriftlichen Kundenservice aus. 2016 spaltete sich Sematell durch den Einstieg von IMCap von der damaligen US-Muttergesellschaft Attensity Group Inc. ab und wurde eigenständig. Sematell verzeichnete im Anschluss ein sehr dynamisches und nachhaltig profitables Wachstum. Innerhalb von sechs Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl auf jetzt rund 70 Mitarbeiter verdoppelt und der Umsatz auf einen zweistelligen Millionenbetrag verdreifacht.Best Practice Beispiel für erfolgreiche Skalierung"Sematell war zum Zeitpunkt unseres Einstiegs ein kleines, sehr spezialisiertes, aber hochinnovatives Technologieunternehmen und entsprach damit genau unserem Investitionsprofil. Wir haben das Unternehmen in den letzten sechs Jahren mit Investitionen, operativer Expertise und unserem Netzwerk unterstützt und so auf seinem sehr erfolgreichen Wachstumskurs begleitet", so Jens Weiss, Partner der IMCap GmbH. "Wir freuen uns, dass PINOVA nun die nächste Wachstumsphase von Sematell unterstützen wird.""Wir bedanken uns ausdrücklich bei IMCap für die hervorragende und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", so Thomas Dreikauss. "Die Unterstützung durch IMCap war einer der wichtigen Erfolgsfaktoren für unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung und unser dynamisches Wachstum. Mit PINOVA haben wir jetzt einen neuen starken Gesellschafter an Bord, der auf unsere Lösungen und Innovationskraft vertraut. Beste Voraussetzungen also, um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."Auf Seiten des Verkäufers begleitet die Madison Park Group, New York, die Transaktion als M&A-Berater, PwC Legal, Düsseldorf, als Rechtsberater sowie HSMV, Düsseldorf, als Steuerberater.PINOVA wurde bei der Transaktion von Crowe BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft (Finanzen), P+P Pöllath + Partners (Recht und Strukturierung), Shearman & Sterling (Finanzierungsdokumentation), taxess Steuerberatungsgesellschaft (Steuern und steuerliche Strukturierung) sowie Telescope Advisory und Consileon Business Consultancy (Markt & Technologie) beraten.Sematell GmbHSematell mit Sitz in Saarbrücken ist spezialisierter Anbieter für intelligente Contact Center Software. Die hochskalierbare Sematell-Lösung ReplyOne für Multi- bzw. Omnichannel-Responsemanagement analysiert präzise Anfragen aus allen schriftlichen Kommunikationskanälen in über 70 Sprachen und liefert dazu immer die richtige, individuelle Antwort. Die herausragende Sprach- und Themenerkennung wurde am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelt und sorgt für maximale Produktivität, Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit.www.sematell.comPINOVA Capital GmbHPINOVA Capital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die in stark wachsende Technologieunternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. PINOVA Capital fokussiert sich auf mittelständische Unternehmen mit Umsätzen zwischen EUR10 Mio. und EUR75 Mio. in den Bereichen Industrial Technology und Information Technology, die sich durch deutliche Wachstumspotenziale, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und eine starke Marktposition in ihrer Nische auszeichnen.www.pinovacapital.comIMCap GmbHDie IMCap GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine und mittelständische Software- und Technologieunternehmen mit starken Managementteams, klarer Technologiedifferenzierung und nachhaltiger Wachstumsperspektive investiert. Das IMCap-Team verfügt über langjährige operative Führungserfahrung in Technologieunternehmen und eine ausgewiesene Technologie-Expertise. So können 'Hidden Technology Champions' zielsicher identifiziert und Chancen- und Risiken eines Investments fundiert abgewogen werden. 