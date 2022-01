Dermapharm Aktie Cannabiswert? Auf jeden Fall hat sich die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8 ) in Stellung gebracht: Mit Vollzug der Übernahme der C³-Gruppe kann man mitspielen bei der Verteilung eines potentiellen komplett neuen 4 Mrd EUR Marktes. Zumindest wird dieses Volumen bei Legalisierung von Cannabis in Deutschland, wie er im Ampelvertrag angekündigt wird, erwartet. Nach dem Motto in Kanada erreicht der Markt ein Volumen von 2 Mrd EUR nach Legalisierung, Deutschland habe doppelt so viele Einwohner, also wären 4 Mrd EUR möglich. Auf jeden Fall die Chance eines im Werden befindlichen, ...

