Nach turbulenten Tagen mit teils kräftigen Rückgängen am deutschen Aktienmarkt sieht es aktuell wieder etwas besser aus. Allerdings rechnen viele Analysten mit anhaltend unruhigen Zeiten. 31. Januar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Steigende Zinsen, eine straffere US-Geldpolitik, und dann auch noch Corona und die Ukraine-Krise - das neue Jahr hat Anleger*innen bereits einiges abverlangt. Nach dem Endspurt an der Wall Street am Freitag startet der DAX zwar mit einem klaren Plus in die neue Handelswoche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...