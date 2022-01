HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 46 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Herausforderungen hinsichtlich der Lieferketten dürften im ersten Halbjahr anhalten, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ziehe es vor, an der Seitenlinie zu bleiben./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

SMA SOLAR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de