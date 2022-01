Es ist noch gar nicht so lange her, dass Delivery Hero in Aussicht stellte, im zweiten Halbjahr 2022 endlich schwarze Zahlen zu schreiben.Damit würde das Unternehemn ein dickes Manko von der Bildfläche verschwinden lassen, an dem sich die Anleger schon seit längerer Zeit stören. Die gute Stimmung an den Märkten ob dieser Ankündigung hielt jedoch nicht lange.Es dauerte nicht lange, bis die Anleger die Prognose von Delivery Hero (DE000A2E4K43) auf den Prüfstand stellten. Dabei fällt auf, dass das Gewinnversprechen lediglich für das ...

