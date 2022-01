Münster (ots) -Vor etwas mehr als einer Woche wurde der Eurojackpot geleert und ging nach Baden-Württemberg sowie Litauen. Am vergangenen Freitag (28. Januar) begann die neue Jackpotphase der europäischen Lotterie mit einer Startsumme von 10 Millionen Euro - und auch dieser Topf ist bereits abgeräumt.EinzelgewinnEin Glückspilz aus Slowenien tippte die Zahlen 5-21-23-29-35 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 9 und landete damit einen Volltreffer. Da er diese Gewinnzahlen als einzige teilnehmende Person auf dem Tippschein stehen hatte, erhält der Glückliche nun 11.134.617,00 Euro. Damit geht zum dritten Mal ein Volltreffer bei Eurojackpot nach Slowenien. 2014 erhielt ein Slowene bereits 28,2 Millionen Euro.Fast-MillionäreSehen lassen kann sich auch die Geldsumme in der zweiten Gewinnklasse: Zu "Fast-Millionären" wurden zwei Spielteilnehmer aus Niedersachsen und Hessen, denen eine der beiden Eurozahlen fehlte. Sie landeten damit einen Treffer in der Gewinnklasse 2 und erhalten jeweils 918.059,80 Euro.Neuer Jackpot wartetZur kommenden Ziehung am Freitag (4. Februar) startet der Eurojackpot erneut bei 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.de/Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5134473