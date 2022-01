Nach dem turbulenten Handel der vergangenen Tage zeigt sich der Kapitalmarkt zum Wochenstart wieder freundlich. Auch der Wasserstoff-Sektor profitiert von der positiven Stimmung und so wird die Aktie von Plug Power ebenfalls vorbörslich mit einem Kursaufschlag taxiert. Damit steht in dieser Woche eine wichtige Entscheidung an.Die Korrektur bei der Plug-Power-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter ausgedehnt und inzwischen hat der Titel vom Mehrmonatshoch im November bei 46,50 Dollar ...

