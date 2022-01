Nach erfreulichen Zahlen und optimistischen Aussagen zum Geschäftsverlauf haben sich die Aktien von Atoss Software +10,23% am Montag schwungvoll erholt. Eine positive Grundlage für den deutlichen Kurssprung lieferten auch die allgemeine Erholung unter den Technologiewerten, die zu Wochenbeginn an der Frankfurter Börse im Schlepptau der New Yorker Nasdaq einsetzte.Der Anbieter von Personalplanungssoftware ...

Den vollständigen Artikel lesen ...