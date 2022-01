Die vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Sanierungskampagne Zukunft Altbau wirbt für Holzpellets als umweltfreundlichen Energieträger. Damit will man Vorbehalten von sanierungswilligen Hauseigentümer:innen gegen Holzpellets begegnen. Oft hätten diese Zweifel, ob eine Pelletsheizung wirklich klimafreundlich sei und würden Schäden für den Wald befürchten. Dabei gebe eine Pelletheizung nur so viel Kohlendioxid (CO2) an die Umwelt ab, wie das verfeuerte Holz vorher im Wachstumsprozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...