Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/USD Abwärtstrend, der im Juli 2021 bei 1,2250 begonnen wurde, ist immer noch intakt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei aktuellen Kursen von 1,1160 liege die magische 1,10er Marke in Reichweite. Die offensive Zinspolitik der US Notenbank trage offensichtlich Früchte. Der starke USD dürfte auch die EZB längerfristig in Zugzwang bringen. Durch die hohen Rohstoffpreise und den gestiegenen USD würden sich die Energieimporte verteuern und die Inflation in Europa weiter anheizen. Das Beteuern der EZB, die Preissteigerungen seien nur temporär, könnte sich als nicht haltbar erweisen. Auf die kurzfristige USD Bewegung dürfte dies wenig Einfluss haben. Solange der EUR/USD Kurs unter 1,1320 notiere, werde der Abwärtstrend nicht verlassen und Kurse Richtung 1,1000 seien möglich. (31.01.2022/alc/a/a) ...

