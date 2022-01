München (ots) -Im November 2021 wurde an der Universität Augsburg die COALA-Studie (Corona-Angst im Lehramtsstudium) durchgeführt. Bei 14 Prozent der beteiligten Lehramtsstudenten ergab die Auswertung pathologische Angststörungen, die durch Corona und Sorgen vor der Zukunft verursacht sind.Dazu sagt der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Prof. Dr. Ingo Hahn:"Wir als AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag haben schon sehr früh auf die massiven Nebenwirkungen der drakonischen Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Freistaat hingewiesen. Es ist schon aufgrund des fehlenden Nachwuchses im Lehrberuf nicht hinnehmbar, dass bereits in den ersten Semestern ein beträchtlicher Teil der Lehramtsstudenten an bayerischen Hochschulen an signifikanten Angststörungen leidet, die durch eine humanere und evidenzbasierte Corona-Politik hätten vermieden werden können. Der immense Impfdruck der Staatsregierung hat sicherlich ebenfalls einen negativen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Studenten gehabt. Darüber hinaus betreffen die Ängste höchstwahrscheinlich nicht nur die Lehramtsstudiengänge, sondern wohl alle Studiengänge in Bayern.Diese Erkenntnis überrascht mich nicht. Erst kürzlich veröffentliche die Universität Oxford eine Studie, laut der nur in einem einzigen Land auf der Welt die Corona-Maßnahmen noch repressiver sind als in Deutschland. Wir fordern ein Ende der Geisterfahrt und die Aufhebung aller sinnlosen Maßnahmen!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5134635