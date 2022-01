MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset anlässlich einer Offerte für die Mehrheit an der Immobilienholding VIB Vermögen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Ein Ausbau der Investmentplattform mache Sinn, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal habe aber seinen Preis./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 09:58 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1X3XX4

