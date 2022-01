ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umbauphase gehe in die Verlängerung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kappte seine Ergebnisschätzung für 2022 um 9 Prozent./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

