Was für ein Auf und Ab in den vergangenen Tagen! Die Unilever-Aktie (WKN: A0JNE2) verlor zunächst fast 11 %, um dann wieder um 11 % zu steigen. Heute steht sie bei umgerechnet 45,55 Euro (Stand: 31. Januar 2022). Was ist der Auslöser dieses Kurssprungs? Und wie müssen wir die Unilever-Aktie langfristig einschätzen? Ein aktivistischer Investor treibt Unilever nach vorne Der New Yorker Hedgefonds Trian Fund Management übernahm vor wenigen Tagen Aktien von Unilever. Dahinter steckt der Investor Nelson ...

