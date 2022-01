LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3750 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller bekomme die Inflation negativ zu spüren, argumentierte Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie für seine angepassten Schätzungen. Höhere Logistik- und Lohnkosten dürften auch die erste Jahreshälfte 2022 noch betreffen. Er stellt in Frage, ob die Anleger bei der Aktie schon wieder zum Zugreifen gewillt sind./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

GIVAUDAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de