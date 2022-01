NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Düsseldorfer hätten den Markt am Freitag in vielerlei Hinsicht überrascht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf Gewinnwarnung, Zusammenlegung der Konsumentengeschäfte, Verkaufspläne im Beauty-Bereich und Aktienrückkäufe. Er sieht nach dem Kursrutsch die Probleme noch nicht abgehakt./ag/tih



ISIN: DE0006048432

