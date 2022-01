Das Cleantech-Unternehmen Skeleton aus Estland hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 37,6 Millionen Euro eingeworben. Das Geld ist für den Ausbau der Superkondensator-Produktion in Sachsen vorgesehen. Die Superkondensatoren von Skeleton Technologies lassen sich laut Unternehmensangaben in Sekundenschnelle aufladen und sollen 1 Million Ladezyklen haben. Superkondensatoren sollen zu einer Schlüsseltechnologie für Stromspeicher werden. Die aktuelle Finanzierungsrunde erhöhe die Gesamtinvestitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...